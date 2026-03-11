Ричмонд
В Татарстане ввели запрет на ввоз животных и кормов из других регионов

КАЗАНЬ, 11 марта, ФедералПресс. Власти Татарстана ужесточили карантинные меры из-за ухудшения эпизоотической обстановки в стране. На заседании республиканского штаба под председательством первого замминистра сельского хозяйства Ленара Гарипова было принято решение временно запретить ввоз в регион животных и кормов из других субъектов РФ.

Источник: AP 2024

«Необходима выработка комплекса мер по предотвращению проникновения возбудителей заболеваний на территорию Татарстана», — заявил Гарипов.

Чтобы не допустить проникновения вирусов на территорию республики, местным хозяйствам предписано перевести скот на закрытое содержание, усилить дезинфекцию транспорта и работу санпропускников.

Помимо этого, замминистра распорядился ввести запрет на ввоз в республику животных и кормов из других субъектов, одновременно усилив контроль за перевозками скота внутри региона, между муниципалитетами.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что господдержка АПК Татарстана в 2026 году сохранится на уровне 16,6 млрд рублей — это лишь на 0,1 млрд меньше показателя 2025 года (16,7 млрд). Из них 4,3 млрд поступит из федерального бюджета, 12,3 млрд — из республиканского.