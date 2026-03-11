В Татарстане ввели запрет на ввоз животных и кормов из других регионов

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что господдержка АПК Татарстана в 2026 году сохранится на уровне 16,6 млрд рублей — это лишь на 0,1 млрд меньше показателя 2025 года (16,7 млрд). Из них 4,3 млрд поступит из федерального бюджета, 12,3 млрд — из республиканского.