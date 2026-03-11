Freedom Holding Corp. заявила о планах приобрести TurkishBank

Банк входит в состав TurkishBank Group — частной финансовой группы с более чем столетней историей. Ее истоки восходят к 1901 году, когда на территории Северного Кипра была создана сберегательная структура Nicosia Savings Box. Со временем на ее базе сформировалась банковская группа, которая постепенно расширила географию деятельности и сегодня работает в Турции, Великобритании и на Северном Кипре.