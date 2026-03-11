В Татарстане число предпринимателей выросло, количество жалоб от них сократилось

Главным результатом этой работы стало то, что в 2025 году в адрес уполномоченного не поступило ни одной жалобы на действия контрольно-надзорных органов. Для сравнения Абдулганиев привел данные 2020 года, когда такие обращения превышали 40% всех жалоб предпринимателей. Теперь основным принципом работы контрольно-надзорных органов является не наказание, а предупреждение возможных нарушений, отметил бизнес-омбудсмен.