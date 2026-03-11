В Татарстане число предпринимателей выросло, количество жалоб от них сократилось

О том, как предприниматели адаптируются к новым условиям и какие тенденции наблюдаются в отрасли, рассказали на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству в Торгово-промышленной палате РТ, пишет ИА «Татар-информ».
Число предпринимателей в республике продолжает расти.
По словам бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, сектор малого и среднего предпринимательства обеспечивает работой 45% всех занятых в экономике республики. При этом доля малых и средних компаний в валовом региональном продукте Татарстана составляет 24,3%.
Количество самозанятых в Татарстане приближается к 447 тыс. Абдулганиев назвал эти показатели объективным подтверждением того, что малый бизнес стал неотъемлемой частью экономической жизни республики.
По данным бизнес-омбудсмена, общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарстане приблизилось к 188 тыс. За прошлый год этот показатель увеличился на 4,1%.
Фарид Абдулганиев пояснил, что основной прирост происходит за счет индивидуальных предпринимателей. По его словам, это свидетельствует о сравнительно низком пороге входа в бизнес и растущей популярности предпринимательской деятельности среди жителей республики.
Он также обратил внимание на увеличение числа средних компаний почти на 16%, что, по оценке бизнес-омбудсмена, свидетельствует об успешном масштабировании малого бизнеса и его переходе в более крупные категории.
Количество обращений предпринимателей заметно снизилось.
В 2025 году в адрес Уполномоченного по правам предпринимателей в Татарстане поступило около 1,3 тыс. обращений. Это на 23% меньше, чем годом ранее. Снижение, как отметил Абдулганиев, произошло прежде всего за счет уменьшения числа жалоб на действия органов власти — почти на треть.
По мнению бизнес-омбудсмена, такая динамика говорит о том, что система поддержки и защиты прав предпринимателей в республике стала работать эффективнее, а значительная часть проблем решается на местах. Он отметил, что за последние годы работа института уполномоченного изменилась: от оперативной помощи бизнесу в кризисных ситуациях она постепенно перешла к системному формированию деловой среды.
Наиболее частыми темами обращений предпринимателей в 2025 году стали обязательная маркировка товаров и разъяснение законодательства — на каждую из этих тем пришлось по 22% обращений. Далее следовали жалобы на действия органов власти (18%), вопросы получения мер государственной поддержки (9%) и проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью (8%).
Административное давление на бизнес продолжает снижаться.
Отдельное внимание в ходе заседания уделили вопросу взаимодействия бизнеса с контрольно-надзорными органами. Абдулганиев напомнил, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике уже много лет ведется системная работа по снижению административного давления на предпринимателей.
Главным результатом этой работы стало то, что в 2025 году в адрес уполномоченного не поступило ни одной жалобы на действия контрольно-надзорных органов. Для сравнения Абдулганиев привел данные 2020 года, когда такие обращения превышали 40% всех жалоб предпринимателей. Теперь основным принципом работы контрольно-надзорных органов является не наказание, а предупреждение возможных нарушений, отметил бизнес-омбудсмен.
Профилактические визиты заменяют проверки.
В 2025 году контрольно-надзорные органы провели почти 8,5 тыс. профилактических визитов к предпринимателям Татарстана. Он пояснил, что такие визиты проходят не в формате проверок, а в виде консультаций и рекомендаций о том, как соблюсти требования законодательства.
Абдулганиев отметил, что в ряде таких встреч участвовал лично. По его словам, подобный формат позволяет выстраивать живое общение с предпринимателями и обсуждать возникающие вопросы напрямую, а не ограничиваться формальными документами.
В то же время количество предостережений, вынесенных татарстанским предпринимателям, составило 33,5 тыс., что на 20% меньше по сравнению с 2024 годом.
Налоговые изменения потребовали адаптации бизнеса.
Начало 2026 года ознаменовалось масштабными налоговыми изменениями: повышение НДС с 20% до 22%, конец «налоговых каникул» по страховым взносам и др.
Абдулганиев отметил, что руководство страны говорит про временный характер повышения НДС. По словам бизнес-омбудсмена, задача региональных властей — обеспечить максимально мягкий переход предпринимателей к новым условиям работы.
Он также сообщил, что Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов уделил особое внимание применению предусмотренного законодательством моратория на штрафы для бизнеса, который впервые столкнется с отчетностью по НДС.
Обучение предпринимателей помогло снизить налоговую нагрузку.
Для поддержки бизнеса в новых условиях в республике была проведена серия выездных встреч в муниципальных районах. Предприниматели приняли участие в обучении «Налоги и тренды», были организованы онлайн-семинары, посвященные налоговым изменениям.
В Татарстане разработали специальные блок-схемы, позволяющие предпринимателям выбрать наиболее подходящий налоговый режим. Эти материалы разместили в открытом доступе.
По словам Фарид Абдулганиев, благодаря разъяснительной работе уже в январе 2026 года число предпринимателей, перешедших на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, выросло в семь раз. Это, по его оценке, позволило тысячам представителей бизнеса избежать значительного роста налоговой нагрузки.
Поддержка бизнеса смещается к профилактике проблем.
В презентации Абдулганиева были перечислены основные направления работы бизнес-омбудсмена с предпринимателями на 2026 год. Среди них — развитие предпринимательства и улучшение делового климата, решение вопросов по обращениям предпринимателей, контроль за соблюдением их прав органами власти и местного самоуправления.
Отдельное внимание предполагается уделить развитию каналов коммуникации с предпринимателями, поддержке семейного бизнеса и дальнейшему снижению уголовного преследования предпринимателей.
Поддержка МСП в Татарстане стала системной.
Подводя итоги, Фарид Абдулганиев отметил, что с 2020 года система поддержки малого и среднего предпринимательства в Татарстане существенно изменилась. По его словам, ключевым трендом стала ориентация на предотвращение проблем, а не на их решение постфактум.
«За шесть лет мы прошли путь от “пожарной команды”, которая тушила кризисы, к “архитекторам среды”. Мы не просто реагируем на проблемы, мы анализируем тренды, готовим проекты законов, выстраиваем диалог и создаем правила, которые помогают честному бизнесу развиваться», — заключил бизнес-омбудсмен.