Города России, куда проще всего лететь самолетом

Тема перелетов по России актуальна по нескольким причинам.
Активное развитие внутренних авиамаршрутов. Государство продолжает программу субсидирования перелетов, что делает путешествия по стране доступнее. Рост интереса к внутреннему туризму. Путешественники все чаще открывают новые места на родине: их привлекают возможности для активного, приключенческого и гастрономического отдыха. Расширение географии путешествий. Растет спрос на Дальний Восток, Байкал и Русский Север. Появление новых туристических объектов.
Крупнейшие авиаузлы России: куда летают чаще всего.
Вид из иллюминатора самолета во время взлета в аэропорту Шереметьево. Фото: iStock.
Москва.
В Москве расположены три международных аэропорта: Шереметьево, Домодедово, Внуково.
Шереметьево — крупнейший и наиболее загруженный аэропорт Москвы. Это базовый аэропорт для авиакомпании «Аэрофлот».Домодедово — обслуживает значительное количество международных и внутренних рейсов. Является базой для таких крупных авиакомпаний, как S7 Airlines и «Уральские авиалинии», и предлагает удобные стыковки для путешествий по всей России и за ее пределами. Внуково — старейший аэропорт Москвы. Он был открыт в 1941 году и с тех пор играет важную роль в авиационной системе России. Сегодня обслуживает как международные, так и внутренние рейсы, а также чартерные и правительственные полеты.
Аэропорты Москвы обеспечивают свыше 180 рейсов по России и СНГ. Среди направлений — внутренние прямые рейсы в более чем 80 городов России, в том числе во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и Улан-Удэ.
Санкт-Петербург.
Очень популярен аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Из него можно вылететь в разные города России — таких более 90. Большинство рейсов обслуживают авиакомпании «Аэрофлот», Nordavia и Nordwind.
Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости.
Некоторые направления с прямыми рейсами из Пулково:
Москва, Калининград, Сочи, Новосибирск, Артем, Ханты-Мансийск, Череповец и другие.
Здесь высокий трафик туристов. В первой половине 2025 года пассажиропоток Пулково достиг почти 9,7 миллиона человек. Основной прирост обеспечили международные направления.
По результатам исследования Forbes за 2024 год, Пулково оказалось на 10-й строчке рейтинга самых удобных аэропортов России.
Екатеринбург.
Международный аэропорт Кольцово имени А. Н. Демидова — главный аэропорт Екатеринбурга. Он расположен в микрорайоне Кольцово Октябрьского района, в 16 километрах к юго-востоку от центра города и в девяти — от города Арамиль.
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Фото: Павел Лисицын/ РИА новости.
Это центральный авиаузел Урала, он соединяет европейскую и азиатскую части страны. Аэровокзальный комплекс состоит из двух пассажирских терминалов. Аэропорт — базовый для авиакомпании «Уральские авиалинии», что обеспечивает широкую маршрутную сеть полетов из столицы Урала.
В аэропорту Кольцово самый популярный маршрут — Москва. Самолеты вылетают практически каждый час. В столицу России можно добраться за 2,5 часа. Пользуются популярностью прямые рейсы в Калининград, Сочи, Владивосток и Новосибирск. Много прямых рейсов и в Санкт-Петербург — сюда можно долететь за три часа.
Казань и Нижний Новгород.
Казань и Нижний Новгород — крупные транспортные хабы Поволжья. Именно они обеспечивают взаимодействие между различными видами транспорта. Это связано с географическим положением регионов.
Казань — ключевой узел в логистических цепочках, связывающих центральную часть России с Уралом, а Нижний Новгород — центральный узел на магистрали М-12 «Восток», связывающий европейскую часть России с Уралом и Сибирью.
Главное здание Международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая. Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости.
Аэропорт Казани становится хабом для пассажиров из соседних регионов — Марий Эл, Чувашии, Башкирии, Ульяновской области и Оренбурга. В 2025 году началось строительство третьего терминала аэропорта, пропускная способность которого составит 4 миллиона пассажиров в год. Аэропорт Казани имеет хорошие стыковочные маршруты с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом. В 2024 году пассажиропоток аэропорта Казани составил около 5,37 миллиона человек, что позволило занять восьмую позицию в рейтинге российских аэропортов. Чаще всего из Казани летят в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск, Сочи и Москву.
Нижний Новгород, пассажиры в международном аэропорту имени В. П. Чкалова. Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости.
Хорошие стыковочные рейсы и у аэропорта Нижнего Новгорода. При покупке такого билета оформляется один авиабилет на все перелеты. На регистрации выдают сразу два посадочных талона. Багаж сдают один раз — в аэропорту вылета, а получают в конечной точке; за перевозку чемодана между городами отвечает авиакомпания.
Новосибирск.
Международный аэропорт Толмачево имени А. И. Покрышкина в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости.
Аэропорт Толмачево в Новосибирске — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел. Он связывает европейскую часть страны с Сибирью, Дальним Востоком и странами Азии. Рейсы через Новосибирск — самый быстрый и доступный маршрут с Дальнего Востока в Европу и Центральную Азию. В 2023 году здесь открыли новый пассажирский терминал — один из самых больших и современных аэровокзальных зданий в России.
Самые частые рейсы из аэропорта Толмачево: Москва, Красноярск, Владивосток, Иркутск, Якутск.
Популярные курортные города России с удобными авиарейсами.
Сочи.
Международный аэропорт Сочи. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости.
В Адлере находится международный аэропорт имени В. И. Севастьянова. Его называют «воздушными воротами главного курорта России». Он входит в топ-10 крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку, обслуживает не только Сочи и его агломерацию, но и все Черноморское побережье Кавказа, включая Абхазию. Имеет статус аэропорта федерального значения. Из аэропорта Сочи летят прямые рейсы в более чем 60 городов России.
На популярность прямых рейсов в Сочи влияют два фактора: сезонность и быстрый доступ к морю.
Анапа и Геленджик.
Аэропорт Геленджик. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости.
В Краснодарском крае есть еще два популярных аэропорта — в Анапе и Геленджике. Международный аэропорт Анапы (Витязево) имени В. К. Коккинаки успешно реализует программу самостоятельной регистрации на рейсы, которая предусматривает прохождение предполетных формальностей с помощью киосков, онлайн-сервисов или мобильного чек-ина.
Аэропорт Геленджика расположен на территории города. Взлетно-посадочная полоса имеет длину 3100 метров, ширину — 60 метров. За час аэродром способен принимать до 8 рейсов. Из аэропорта удобно и быстро можно добраться до курорта Геленджик.
Аэропорты Анапы и Геленджика особенно востребованы в летний период: именно в это время выполняются регулярные рейсы во многие города России. И Геленджик, и Анапа подходят для семейного отдыха — курорты предлагают множество гостиниц и отелей, где предусмотрено все для комфортного проживания с ребенком. А в Анапе находятся детские санатории.
Важно: в настоящее время аэропорт в Анапе закрыт.
Симферополь.
Симферополь, международный аэропорт имени И. К. Айвазовского. Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости.
Аэропорт в Симферополе носит имя И. К. Айвазовского. Он выполняет прямые рейсы только в города России. В 2020 году стал лидером рейтинга самых красивых аэропортов России, набрав 57% голосов (у Шереметьево, занявшего второе место, — 9%). Аэропорт обслуживает рейсы 19 авиакомпаний по 63 направлениям. Это основной аэропорт Крыма, откуда отдыхающие разъезжаются по городам полуострова.
Важно: в настоящее время аэропорт в Симферополе закрыт.
Основные советы по покупке дешевых билетов на курорты:
Бронировать билеты заранее. Как правило, за 1,5−2 месяца они дешевле. Планировать поездку в несезон. Самые низкие цены — с ноября по март, когда поток туристов минимальный. Выбирать лоукостеры. Бюджетные авиакомпании предлагают низкие тарифы. Следить за акциями и скидками. Рассматривать вылеты в середине недели. Цены ниже, чем в пятницу и воскресенье. Выбирать ночные рейсы. Билеты на ночные и утренние рейсы обычно дешевле. Покупать билеты туда и обратно сразу. Так намного дешевле, чем по отдельности оплачивать два перелета.
Калининград.
Здание международного аэропорта Храброво в Калининграде. Фото: Михаил Голенков/РИА Новости.
В анклав Калининград лучше всего лететь самолетом. Здесь работает аэропорт Храброво. Это удобно, потому что для посадки на рейс нужен только российский паспорт. Из Храброво летят прямые рейсы в Москву и Санкт-Петербург. В первом случае время в пути — 2 часа 40 минут, во втором — около двух часов.
Владивосток.
Владивосток, международный аэропорт имени В. К. Арсеньева. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.
Международный аэропорт Владивостока (Кневичи) имени В. К. Арсеньева расположен в Приморском крае. Он состоит из двух объединенных аэродромов: «Западные Кневичи» (для самолетов местных и дальних авиалиний) и «Озерные Ключи» (для самолетов и вертолетов местных авиалиний). Аэропорт Кневичи также называют главными тихоокеанскими воротами России.
Во Владивосток можно добраться прямыми рейсами из Москвы — время в пути около 8 часов, стоимость билетов — от 17 тысяч рублей. Из Новосибирска билет будет стоить от 23 тысяч, лететь — около 6 часов.
Хабаровск и Южно-Сахалинск.
Международный терминал в аэропорту Хабаровска. Фото: Денис Бирюков/РИА Новости.
Международный аэропорт Хабаровска носит имя Г. И. Невельского. Это важнейший транзитный и запасный авиаузел. Расположен в 10,5 километра от центра Хабаровска. Является аэропортом федерального значения (1-го класса) с аэродромом класса «А».
Здания аэропорта им. А. П. Чехова в Южно-Сахалинске. Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости.
Аэропорт Южно-Сахалинска (Хомутово) имени Антона Чехова открылся в 1945 году. Пропускная способность терминала — до 5 миллионов пассажиров в год.
Есть прямые рейсы в Хабаровск из Москвы и Санкт-Петербурга. Из столицы лететь более 7 часов, из Санкт-Петербурга — 11. Из Москвы можно улететь прямыми рейсами и в Южно-Сахалинск (приблизительно за 8,5 часа), а вот из Санкт-Петербурга рейсов в Южно-Сахалинск нет.
Якутск, Магадан, Камчатка.
Вид из самолета, заходящего на посадку в аэропорту Елизово города Петропавловска-Камчатского. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости.
Развито авиасообщение с Якутском, Магаданом и Петропавловском-Камчатским. Добираться туда долго, но это стратегически важные маршруты, и самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга летают прямыми рейсами.
Аэропорт Якутска имени Платона Ойунского открыт еще в 1931 году. Здесь базируются авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии». Это единственный в мире аэропорт-полигон для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур.
Международный аэропорт Магадана (Сокол) имени В. С. Высоцкого обеспечивает регулярное авиасообщение Магаданской области с Дальним Востоком России, Сибирью и Москвой.
В Петропавловске-Камчатском работает аэропорт Елизово имени Витуса Беринга. Он обеспечивает регулярное авиасообщение Камчатского края с городами России. Некоторые направления рейсов: Москва, Санкт-Петербург, Анадырь, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Магадан, Новосибирск, Хабаровск, Южно-Сахалинск и другие города.
И Якутск, и Магадан, и Петропавловск-Камчатский — северные регионы. Поэтому нужно учитывать некоторые особенности:
Условия прилета, транспорт, время и погоду. Разницу во времени (с Москвой она составляет до 9 часов). Время на перестройку организма (может уйти от одних до двух суток). Планируя активные экскурсии, нужно закладывать это время.
Но самое главное — это погода. Например, на Камчатке она просто непредсказуема: даже в летние месяцы могут быть шквалистые ветры, похолодания, туман.
Как выбрать город для перелета по России.
Идеальный перелет начинается с правильного выбора: надежный перевозчик, удобный маршрут, подходящее время. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости.
Куда поехать в России и куда можно долететь? Какие критерии использовать для выбора?
При выборе авиаперелета нужно учитывать критерии, связанные с авиакомпанией, маршрутом, временем вылета и стоимостью билетов. Нет точных правил для всех — каждый выбирает для себя. Но общие рекомендации все же есть:
Репутация авиакомпании. Уровень сервиса на борту. Доступность рейсов. Возможность перевозки дополнительного багажа. Время между пересадками (минимум 5 часов между рейсами). Стоимость билетов (стараться бронировать заранее). Популярность выбранного маршрута. Сезонность (учитывать часовой пояс, время года).
Совет: лучшие цены можно найти за две-три недели до вылета, особенно на рейсы в середине недели (вторник, среда, четверг). В выходные и в пятницу вечером билеты дорожают.
Популярные онлайн-сервисы для подбора авиарейсов:
Aviasales — сервис поиска и бронирования авиабилетов, агрегатор, который сравнивает предложения от сотен продавцов. Сервис не продает билеты, а собирает и анализирует актуальные предложения.Kupibilet — онлайн-сервис для поиска и покупки авиабилетов, а также бронирования других видов транспорта. Ищет билеты с фильтрами по цене, аэропорту, авиакомпании и другим параметрам.Skyscanner — система поиска информации о воздушных перевозках. Сервис позволяет пользователям просматривать данные об авиарейсах по разнообразным критериям.Tutu — онлайн-сервис для поиска и покупки авиабилетов. Работает с российскими авиакомпаниями, показывает актуальные предложения в реальном времени.
Советы путешественникам.
Даже с купленными билетами расслабляться рано: рейсы иногда задерживают или отменяют. Проверяйте статус заранее, чтобы не опоздать и не ждать зря. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости.
Дороже всего билеты стоят летом, на Новый год, в майские выходные и другие праздники. Также часто цены повышаются в период школьных каникул. Поэтому, чтобы экономить на билетах, летайте в несезон. Тогда и трафик будет ниже. Чтобы избежать плохой погоды, планируйте полеты на начало или конец сезона, когда цены еще не успели вырасти или, наоборот, уже упали.
Можно экономить на авиабилетах еще одним способом — использовать акции авиакомпаний и чартерные рейсы. Перевозчики периодически устраивают распродажи, предлагая билеты по сниженным ценам. Чаще всего это происходит во время низкого спроса на перелет — весной, осенью и после новогодних праздников. Чтобы знать об акциях, стоит подписаться на рассылки авиакомпаний, следить за их соцсетями, использовать мобильные приложения.
Совет: выгодные акции быстро разбирают, так как предложений мало, а желающих сэкономить много. При запуске акции указываются сроки покупки билета и сроки его действия. Поэтому нужно сразу же покупать билет.
Экономить можно и на чартерных рейсах. Это рейсы, которые организуют и оплачивают туристические компании или другие заказчики для перевозки группы пассажиров по определенному маршруту. В отличие от регулярных рейсов, которые выполняются авиакомпаниями по расписанию, чартерные рейсы обычно не имеют фиксированного расписания и выполняются по мере необходимости.
Совет: следите за горящими предложениями: туроператоры часто продают билеты на чартерные рейсы со скидками ближе к дате вылета. Покупайте в межсезонье: цены на чартерные рейсы в эти периоды обычно ниже, чем в пик сезона.
Имея на руках авиабилеты, обязательно уточняйте время вылета вашего рейса. Нужно быть готовым и к задержкам и отменам рейсов по причинам безопасности и погодных условий — тумана, грозы, снега и льда. Статус своего рейса обязательно проверяйте на сайте авиакомпании в разделе «Мои бронирования», где указываются причины задержек. На сайте аэропорта в онлайн-табло вылета и прилета информация обновляется быстро — можно смотреть и там.
Часто задаваемые вопросы.
Куда проще всего долететь из Москвы по России?
Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Астрахань, Казань, Екатеринбург.
В какие города России есть прямые рейсы из Санкт-Петербурга?
Из Санкт-Петербурга есть прямые рейсы в десятки городов России: Москва, Калининград, Сочи, Казань, Екатеринбург и другие.
Куда можно слетать в России на выходные?
Самые популярные направления — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань.
Какие города России самые удобные для авиаперелетов?
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Мурманск и другие.
Где в России дешевле всего летать самолетом?
Это Мурманск, Калининград, Нижневартовск, Сургут, Владивосток и Хабаровск.
Куда летают самолеты из Екатеринбурга без пересадок?
Это Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа.
Как добраться до Сочи или Анапы на самолете?
В Сочи летают самолеты из многих городов России. Работа аэропорта в Анапе приостановлена, туда можно добираться поездом.
Куда можно улететь из России прямым рейсом?
Прямые рейсы из России доступны только в одну европейскую страну — Сербию. Из Сербии можно добраться до других государств. Есть прямые рейсы в страны Азии — Китай, Таиланд, Индию, Индонезию. Можно улететь прямыми рейсами в Египет, Эфиопию, Марокко, Кубу и некоторые другие страны.
Какие авиакомпании чаще всего летают по России?
«Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Россия», «Уральские авиалинии».
Заключение.
В России много прямых рейсов из разных городов. Можно без проблем добраться самолетом в любой город — от Калининграда до Владивостока. А если нет прямых рейсов, то есть стыковочные, с удобным временем. Так что улететь можно в любой город России.
Чтобы полеты по городам России не приносили неудобств и непредвиденных ситуаций, нужно заранее выбирать направление, изучить погодные условия, рассчитать время с учетом возможного трансфера, следить за скидками, которые объявляют компании. И самое главное — пользоваться надежными сервисами поиска авиабилетов.