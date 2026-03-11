Минфин планирует направить дополнительные средства муниципалитетам в 2026 году

На решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагается добавить Полесскому муниципальному округу 7,2 млн рублей по предложению министерства строительства и ЖКХ. На строительство и реконструкцию котельных в Краснознаменском муниципальном округе дополнительно предлагается выделить 2,1 млн рублей с учётом изменения доли софинансирования местного бюджета. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на улучшение жилищных условий многодетной семьи предлагается выделить 10,7 млн рублей Правдинскому муниципальному округу.