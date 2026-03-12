Минниханов обсудил с главой ОАК наращивание выпуска Ту-214 в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором ПАО «ОАК» Вадимом Бадехой. Обсуждалась модернизация Казанского авиазавода имени Горбунова для расширения производства пассажирских самолетов Ту-214, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
На предприятии строят и вводят новые мощности. В перспективе планируется выпускать до 20 лайнеров в год. В 2026 году завод должен сдать три Ту-214. Ранее первый полет совершил обновленный борт из отечественных комплектующих.
В декабре Минниханов заявлял, что плановый показатель будет достигнут, несмотря на сложности. Крупнейшие заказчики — «Аэрофлот» и S7.
