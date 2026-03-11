Подготовка к реконструкции трамвайных линий обойдется в 30 млн в Волгограде

В трех районах Волгограда запланирована реконструкция систем энергоснабжения трамвайных маршрутов. Только на инженерные изыскания и подготовку проектно-сметной документации планируется потратить около 30 млн рублей.
Конкурсные процедуры уже завершены, победителем стало ООО «Новые Энергетические Проекты». Работы должны быть выполнены до конца 2026 года.
Речь идет о кабельных и воздушных линиях длиной около 8,7 км в границах остановок «Обувная Фабрика» — ул. КИМ «Обувная Фабрика» — «Детский центр», рейсы на которых выполняют маршруты № 3 и № 4. Изначально на эти цели предполагалось направить 17 млн 205 тысяч 043 рубля.
Еще 23 млн 665 тысяч 100 рублей выделено на проектирование работ на линии трамвая № 11 в границах остановки «Каустик» — «Судоверфь» длиною 10,733 км.
