Крупный магазин закрыли в Минске из-за санитарных нарушений

МИНСК, 11 мар — Sputnik. После сообщения СМИ о нарушениях санитарных норм в одном из минских гипермаркетов Green в этот магазин пришла проверка, сообщила Администрация Фрунзенского района Минска.
В частности, магазин посетили замглавы Администрации Юлия Маковская и представители компетентных служб. Речь идет о гипермаркете в ТЦ «Скала».
«Итоги инспекции оказались крайне негативными», — подчеркивается в сообщении.
Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Выдано предписание о немедленном устранении недостатков.
«Центром гигиены и эпидемиологии принято решение о начале административного производства в отношении ответственных лиц данного магазина», — отметили в администрации района.
Работа торгового объекта была временно приостановлена. Как передает корреспондент Sputnik, на входе висит объявление о том, что магазин не работает по техническим причинам.
Ранее некоторые интернет-медиа сообщили, что в этом гипермаркете в мясном отделе была замечена мышь.