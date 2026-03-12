Ричмонд
Крупный магазин закрыли в Минске из-за санитарных нарушений

В сети появилась информация о том, что в мясном отделе гипермаркета известной сети была замечена мышь.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. После сообщения СМИ о нарушениях санитарных норм в одном из минских гипермаркетов Green в этот магазин пришла проверка, сообщила Администрация Фрунзенского района Минска.

В частности, магазин посетили замглавы Администрации Юлия Маковская и представители компетентных служб. Речь идет о гипермаркете в ТЦ «Скала».

«Итоги инспекции оказались крайне негативными», — подчеркивается в сообщении.

Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Выдано предписание о немедленном устранении недостатков.

«Центром гигиены и эпидемиологии принято решение о начале административного производства в отношении ответственных лиц данного магазина», — отметили в администрации района.

Работа торгового объекта была временно приостановлена. Как передает корреспондент Sputnik, на входе висит объявление о том, что магазин не работает по техническим причинам.

Ранее некоторые интернет-медиа сообщили, что в этом гипермаркете в мясном отделе была замечена мышь.