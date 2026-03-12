Российский завод разработал газовый двигатель для БелАЗа

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Предприятие «Калужский двигатель» («КАДВИ») разработало газотурбинный двигатель для карьерного самосвала БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн, сообщило белорусское посольство в РФ.
«Проведены пуско-наладочные работы, идут испытания на полигоне», — говорится в сообщении.
Тема замещения импортных комплектующих и расширения промкооперации двух стран обсудил с руководством упомянутого предприятия посол Беларуси в России Юрий Селиверстов в ходе визита в Калужскую область.
Кроме того, находясь в регионе, он встречался с представителями строительной сферы, и речь шла о сотрудничестве в этом направлении. На данный момент в возведении жилья в Калужской области участвуют такие белорусские организации, как Гомельский ДСК, Гродножилстрой, МАПИД, Мозырский строительный комбинат, «ДСК Витебск».
Что касается комплектующих для БелАЗа, то ранее гендиректор белорусского производителя карьерных самосвалов Сергей Лесин обращал внимание, что в машинах активно используются элементы из РФ.
«Продукт, который мы реализуем на российском рынке, он во многом российский», — отмечал он.
Более того, в Беларуси создаются совместные с Россией предприятия машиностроительной сферы. Например, это СП по выпуску гидронасосов. Это проект БелАЗа и уральской компании «Пневмостроймашина».