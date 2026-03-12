Российский завод разработал газовый двигатель для БелАЗа

Кроме того, находясь в регионе, он встречался с представителями строительной сферы, и речь шла о сотрудничестве в этом направлении. На данный момент в возведении жилья в Калужской области участвуют такие белорусские организации, как Гомельский ДСК, Гродножилстрой, МАПИД, Мозырский строительный комбинат, «ДСК Витебск».