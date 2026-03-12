В Крыму подорожает проезд в автобусах частных перевозчиков

«К сожалению, за последний год мы стали свидетелями очередного роста цен. На запасные части, на топливо, мы помним, какой был сильный, серьезный скачок. В среднем топливо подорожало на 10%. Вырос размер минимальной заработной платы больше чем на 20%, нагрузка налога возросла… И все это привело к тому, что нам с большим трудом получается выполнять заявленный объем перевозок, а самое главное — соблюдать расписание движения автобусов», — пояснил гость студии.
По словам спикера, ассоциация перевозчиков Крыма обратилась в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым и Министерство транспорта РК с просьбой проиндексировать тарифы для частных перевозчиков на индекс инфляции.
«Частные перевозчики не пользуются господдержкой, мы не получаем никаких денег из бюджета на поддержание своей деятельности. Поэтому согласились с тем, что на сегодняшний день можно проиндексировать тарифы пока только частным перевозчикам, а государственные предприятия останется с тарифами, которые утверждены ранее», — отметил Зиновий Лудчак.
Какие именно цены будут установлены, решит крымский Государственный комитет по ценам и тарифам, добавил он.
«Сейчас идет речь пока о стабильной работе предприятий, о развитии речи не идет. Поэтому мы будем рады, если проиндексируют на 12−15 процентов… В реальном измерении, наверное, около 5 рублей. А в целом, комитет посчитает, и мы скоро узнаем эти цифры, но это будет незначительное подорожание», — заключил гость эфира.