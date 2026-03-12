В Крыму подорожает проезд в автобусах частных перевозчиков

«К сожалению, за последний год мы стали свидетелями очередного роста цен. На запасные части, на топливо, мы помним, какой был сильный, серьезный скачок. В среднем топливо подорожало на 10%. Вырос размер минимальной заработной платы больше чем на 20%, нагрузка налога возросла… И все это привело к тому, что нам с большим трудом получается выполнять заявленный объем перевозок, а самое главное — соблюдать расписание движения автобусов», — пояснил гость студии.