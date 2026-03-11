Эксперт Андреева назвала уловки маркетплейсов для увеличения продаж

Продавцы на маркетплейсах пытаются заработать на покупателях перед праздниками, накручивая цены на популярные товары. Об этом NEWS.ru сообщила эксперт по кризисным коммуникациям Светлана Андреева.
Она выделила несколько видов недобросовестного поведения продавцов. Первое — динамическое ценообразование, когда в предпраздничные периоды стоимость товаров может взлетать на 20−40 процентов. Эксперт рекомендует мониторить цены за несколько недель до покупки и сравнивать их в разных интернет-магазинах.
Вторая уловка — несоответствие картинки реальности. Чтобы не разочароваться, Андреева советует съездить в шоурум и увидеть товар вживую.
Третья проблема — фальшивые хвалебные отзывы. Эксперт призывает доверять взвешенным комментариям с фотографиями и избегать шаблонных текстов.
Еще один способ защитить себя от некачественной покупки — изучать разборы товаров на специализированных сайтах и тщательно анализировать информацию.
