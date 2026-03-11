РСТ предложил создать гарантийный фонд для вывоза туристов в сложных ситуациях

«Мы выступаем за дальнейшее развитие механизма защиты интересов наших туристов за рубежом и предлагаем создание отраслевого фонда, который бы наполнялся “по копеечке” с каждого туриста независимо от того, каким образом он отправился за рубеж — самостоятельно или через туроператора. И чтобы этот фонд находился в руках Минэкономразвития, а в случае возникновения сложной ситуации по решению министерства мог расходоваться или на компенсацию, или на возврат людей домой», — сказал Уманский, слова которого приводит пресс-служба РСТ.