РСТ предложил создать гарантийный фонд для вывоза туристов в сложных ситуациях

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Создание единого гарантийного фонда необходимо для вывоза российских туристов из других стран в кризисных ситуациях, подобных событиям на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на выставке MITT.
«Мы выступаем за дальнейшее развитие механизма защиты интересов наших туристов за рубежом и предлагаем создание отраслевого фонда, который бы наполнялся “по копеечке” с каждого туриста независимо от того, каким образом он отправился за рубеж — самостоятельно или через туроператора. И чтобы этот фонд находился в руках Минэкономразвития, а в случае возникновения сложной ситуации по решению министерства мог расходоваться или на компенсацию, или на возврат людей домой», — сказал Уманский, слова которого приводит пресс-служба РСТ.
По словам Уманского, у туроператоров есть фонды персональной ответственности (ФПО), которые по решению правительства будут «распечатаны» для компенсации туроператорам затраченных средств на продление проживания в отелях и оплату вывозных рейсов.
«Однако значительная часть туристов покупала у туроператоров или турагрегаторов только отели, а билеты покупали напрямую у авиакомпаний. И мы видим, как интернет пестрит сообщениями от туристов, которые сами улетели за рубеж и не могут вернуться. В данном случае ответственность, согласно международному законодательству, за возврат туристов домой лежит на авиакомпаниях. Но с выполнением своих обязательств некоторые авиакомпании не торопятся», — объяснил эксперт.
Соответствующие предложения РСТ ранее представил в правительство, напомнил он.