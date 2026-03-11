DPA: рост цен на бензин подстегнул интерес автолюбителей в ФРГ к электромобилям

Ранее телекомпания CNBC со ссылкой на данные консалтинговой компании Rapidan Energy Group сообщила, что прекращение судоходства через Ормузский пролив на фоне военной операции США и Израиля против Ирана вызвало самый крупный в истории сбой мировых поставок нефти. Напряженность в Ормузском проливе привела к тому, что сбой охватил около 20% глобальных поставок нефти. До этого момента крупнейший сбой был зафиксирован во время Суэцкого кризиса 1956 года, в ходе которого пострадало около 10% глобального экспорта нефти. Война в Персидском заливе 1990−1991 годов ударила по 9% поставок.