Трамп: США сократят свои стратегические запасы нефти для снижения ее цены

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена высвободить часть нефти из своего стратегического резерва, чтобы снизить стоимость энергоносителя. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы это сделаем. А потом мы его (американский стратегический нефтяной резерв — прим. ТАСС) вновь наполним. Я однажды наполнил его, и я вновь его наполню. Но сейчас мы немного уменьшим его, и это снизит цены», — сказал американский лидер в интервью телеканалу WKRC.
Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Луизиана и Техас содержится около 415 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена в настоящее время на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв — крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.
Страны — члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились выделить 400 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для стабилизации ситуации на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщил ранее в среду глава агентства Фатих Бироль, страны МЭА договорились осуществить «крупнейшее высвобождение запасов нефти в истории организации» на фоне закрытия Ормузского пролива.
2 марта генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США. 5 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда, в том числе танкеры, сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов с обеих сторон. Операция привела к значительному росту цен на нефть. Однако затем стоимость этого сырья снизилась.