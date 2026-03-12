Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 12 марта

В Национальном банке изменили курсы валют на 12 марта, четверг. Так, курс евро и курс российского рубля стали ниже, а курс доллара увеличился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 12 марта, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9261 белорусского рубля, 1 евро — 3,3920 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7252 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в среду, 11 марта, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля уменьшились в четверг, 12 марта.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0029 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0142 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0019 белрубля.
