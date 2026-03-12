Кабмин обсудит создание системы подтверждения товарных поставок

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство России на традиционном заседании рассмотрит пакет законопроектов, определяющих основы работы национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Система СПОТ направлена на создание равных конкурентных условий ведения бизнеса. Она позволит вовлечь в легальный торговый оборот предпринимателей из «серой зоны» и снизит на рынке объем контрафакта. Кроме того, внедрение этой системы также позволит усовершенствовать администрирование косвенных налогов внутри ЕАЭС.
Вначале CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в страну из государств — членов ЕАЭС автомобильным транспортом. Планируемые изменения определят основы регулирования будущей системы.
Транспортный контроль.
В повестке также законопроект, предусматривающий наделение кабмина полномочиями по установлению порядка применения навигационных пломб при международных автомобильных и железнодорожных перевозках товаров.
Развитие почтовой связи.
Помимо прочего, кабмин рассмотрит выделение средств на модернизацию отделений «Почты России» в сельской и труднодоступной местностях. Средства пойдут на приведение объектов в нормативное состояние.