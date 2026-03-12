Кабмин обсудит создание системы подтверждения товарных поставок

Система СПОТ направлена на создание равных конкурентных условий ведения бизнеса. Она позволит вовлечь в легальный торговый оборот предпринимателей из «серой зоны» и снизит на рынке объем контрафакта. Кроме того, внедрение этой системы также позволит усовершенствовать администрирование косвенных налогов внутри ЕАЭС.