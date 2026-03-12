В России зафиксировали более 4,1 тыс. инцидентов с утечками данных с 2020 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 4,1 тыс. фактов утечек данных было выявлено в России за 6 лет, с 2020 по 2025 гг. включительно. В 2025 году утечек в РФ стало меньше, чем годом ранее, треть из них — из малых компаний, сообщили ТАСС в компании InfoWatch со ссылкой на свой аналитический центр.
В компании напоминают о своих выводах за прошлые годы: 456 утечек в 2020 году, 363 в 2021-м, сразу 835 в 2022 году и 887 с 899 в двух последующих. В 2025 году, по данным InfoWatch, было 739 фактов утечек — на 17,8% меньше, чем годом ранее, а вместе это дает 4 179 таких фактов за 6 лет.
Эксперты в своем отчете отмечают падение за прошедший год числа утечек данных в мире в целом и в РФ в частности. Другие тенденции 2025 года — снижение числа самих «утекающих» данных и уменьшение числа случаев, когда известны объем (только 37% случаев) и тип попавшей в сеть информации. В InfoWatch в целом говорят, что «информации становится меньше».
«К этому добавляется продолжение тренда на сокрытие организациями фактов самих утечек информации, особенно на фоне вступления в силу [в России] закона об оборотных штрафах (до 3% от выручки, не более 500 млн рублей — прим. ТАСС) в мае 2025 года», — признают исследователи.
Треть (33,2%) утечек 2025 года произошли в российских малых компаниях — до 49 человек штата. По данным InfoWatch, в этом сегменте доля растет третий год, с 17,4% от всех утечек в 2023 и 25,9% в 2024 году. Стабильно мало утечек у ИП — 5,7% доли в 2024—2025 годах, а среди организаций с штатом от 500 и от 1 тыс. человек число утечек стабильно снижается. У последних доли в 2025 году составили 3,9% и 18,1% соответственно.
За 2025 год число скомпрометированных записей персональных данных из России снизилось до 1,343 млрд против 1,714 млрд годом ранее (-21,6%). Но в отчете напоминается о том, что инцидентов с известным объемом данных теперь меньше. При этом среднее число утекших записей на инцидент составило 1,8 млн против 1,9 млн год к году, что в InfoWatch охарактеризовали как «практически не изменилось».