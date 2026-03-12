В России зафиксировали более 4,1 тыс. инцидентов с утечками данных с 2020 года

Треть (33,2%) утечек 2025 года произошли в российских малых компаниях — до 49 человек штата. По данным InfoWatch, в этом сегменте доля растет третий год, с 17,4% от всех утечек в 2023 и 25,9% в 2024 году. Стабильно мало утечек у ИП — 5,7% доли в 2024—2025 годах, а среди организаций с штатом от 500 и от 1 тыс. человек число утечек стабильно снижается. У последних доли в 2025 году составили 3,9% и 18,1% соответственно.