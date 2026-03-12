Красногорскому гидроузлу Омска предусмотрели консервацию

В частности, министерству предусмотрели полномочия в части консервации объектов Красногорского водоподъемного гидроузла.
Напомним, в январе 2026 года в ведение областного Министерства строительства и архитектуры передали функционал по обеспечению «проведения мероприятий по строительству (реконструкции) и (или) консервации объектов незавершенного строительства Омского метрополитена», который ранее пребывал в ведении Минтранса.
Стоит отметить, что возможность консервации объекта, к возведению которого вернулись летом 2022 года, происходит на фоне вынужденного продления сроков работы в рамках первого этапа работ. Напомним, изначально он должен был завершиться в сентябре 2025 года, позднее срок продлевался до декабря. Однако в том же месяце подрядчик масштабной стройки, ООО «Межрегионстрой», был включен в реестр недобросовестных поставщиков после расторжения договора на проектирование и строительство крытого ледового катка в городе Певеке Чукотского автономного округа, а в октябре 2025 года подан иск о банкротстве коммерческой структуры.
О каких-либо планах о консервации Красногорского водоподъемного гидроузла к моменту публикации публично не сообщалось.