Магазины с осени будут обязаны принимать подтверждение возраста в Max

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Подтверждение возраста через национальный мессенджер Max с 1 сентября должно быть доступно во всех магазинах России. С соответствующим правительственным документом ознакомился ТАСС.
Также с помощью Max в магазине можно будет удостоверить личность, подтвердить право на льготы, воспользоваться программой лояльности.
Документ обязывает торговые точки обеспечить такую техническую возможность к осени. Но покупатели сами будут решать, какой способ предъявления документов им удобнее — электронный или бумажный.
Некоторые магазины уже внедрили подтверждение возраста и льгот через Max.