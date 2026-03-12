Ричмонд
Магазины с осени будут обязаны принимать подтверждение возраста в Max

Покупатели будут сами решать, как им удобнее предъявить документы.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Подтверждение возраста через национальный мессенджер Max с 1 сентября должно быть доступно во всех магазинах России. С соответствующим правительственным документом ознакомился ТАСС.

Также с помощью Max в магазине можно будет удостоверить личность, подтвердить право на льготы, воспользоваться программой лояльности.

Документ обязывает торговые точки обеспечить такую техническую возможность к осени. Но покупатели сами будут решать, какой способ предъявления документов им удобнее — электронный или бумажный.

Некоторые магазины уже внедрили подтверждение возраста и льгот через Max.