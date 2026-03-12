Зарплаты продолжают расти: россияне в среднем стали получать больше 100 тысяч рублей

Ранее KP.RU сообщал, что женщины зарабатывают в среднем на треть меньше, чем мужчины. Эксперт Маргарита Богданова-Шемраева отметила, что причины этого объясняются стереотипами. Существует мнение, что женщины часто уходят в декретный отпуск, а если у них есть дети, то они будут уделять меньше времени работе.