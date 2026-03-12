Зарплаты продолжают расти: россияне в среднем стали получать больше 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по итогам 2025 года составила 100,4 тысячи рублей. Об этом заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов в интервью РИА Новости.
Кононов отметил, что в прошлом году средняя зарплата выросла до 100,4 тысячи рублей. В 2024 году она составляла 88 тысяч рублей.
«Не было ни одного года, когда бы среднегодовая зарплата падала. Так что можно ожидать, что средняя номинальная зарплата теперь всегда будет выше 100 тысяч», — сказал аналитик.
Кононов добавил, что с 2000 года номинальная среднемесячная зарплата росла в среднем на 18% в год.
Ранее KP.RU сообщал, что женщины зарабатывают в среднем на треть меньше, чем мужчины. Эксперт Маргарита Богданова-Шемраева отметила, что причины этого объясняются стереотипами. Существует мнение, что женщины часто уходят в декретный отпуск, а если у них есть дети, то они будут уделять меньше времени работе.