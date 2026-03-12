«Выберу.ру»: 51% россиян считают страховые продукты инструментом безопасности

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более половины россиян считают страховые продукты важным инструментом финансовой безопасности, 34% используют их при крайней необходимости, а 15% считают страхование сложной и малополезной сферой. Об этом свидетельствуют данные опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» (есть в распоряжении ТАСС).
«51% россиян считают страховые продукты важным инструментом финансовой безопасности, 34% используют их только при крайней необходимости, например во время путешествий, а 15% считают страхование сложной или мало полезной сферой и отмечают сложности в общении со страховыми компаниями в момент наступления экстренного случая. Однако этот показатель недоверия к услугам оказался на 4% ниже, чем в прошлом году», — говорится в материалах.
При этом, по данным опроса, 43% респондентов уже имеют хотя бы один добровольный страховой полис, не считая обязательные (ОМС и ОСАГО). Еще 25% респондентов сообщили, что планируют оформить страховку в течение года. В то же время, 32% опрошенных пока не пользуются этими продуктами или вовсе не рассматривают их покупку.
«Год назад доля тех, кто пользовался разными видами страховок, была ниже: тогда 36% респондентов имели один страховой полис, еще 21% участников опроса планировали его оформить в течение года, а 43% не пользовались и не рассматривали покупку», — отмечается в материалах.
Эксперты выяснили, что среди наиболее распространенных видов добровольного страхования россияне чаще всего называют страхование автомобилей (каско) — его используют 21% опрошенных. Страхование жизни и здоровья есть у 17% респондентов. При этом у 16% респондентов есть полис по программам добровольного медицинского страхования (ДМС), а полисы страхования недвижимости или имущества, включая ремонт и покрытие бытовых рисков, есть у 12% опрошенных.
«Страховку от несчастных случаев, включая риски вроде укусов клещей, приобрели 11% опрошенных. Туристические страховки для поездок внутри страны и за рубеж оформляют 9% участников исследования, а еще 7% приобретают полисы, покрывающие задержки или отмены рейсов. Страхование домашних животных, включая расходы на лечение и ветеринарное сопровождение, есть у 5% россиян. О страховании финансов, в том числе от мошенничества, сообщили только 2% респондентов», — отмечается в опросе.
Опрос также показал, что для 36% респондентов основными причинами покупки страховых полисов является экономическая и геополитическая неопределенность. Защита семьи и имущества является причиной покупки полиса для 32% опрошенных. Еще 18% респондентов приобрели полисы из-за роста стоимости недвижимости, автомобилей и других активов, а 14% россиян отметили, что страховка требовалась при оформлении кредита или ипотечной программы.
В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.