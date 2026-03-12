Долги россиян по кредитам становятся безнадёжными

Особенно остро ситуация проявляется в сегменте необеспеченных потребительских кредитов: доля просроченных обязательств там поднялась до 13% с 9% за год, тогда как в ипотечном секторе проблемные долги остаются относительно низкими — на уровне 1,7%, однако и здесь наблюдается рост.