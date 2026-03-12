Долги россиян по кредитам становятся безнадёжными

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России, передает ИА DEITA.RU.
Такие кредиты, отнесённые к пятой категории качества, считаются практически невозвратными, а совокупная проблемная задолженность — включающая как пятую, так и четвёртую категории — к началу 2026 года составила 7% от общего кредитного портфеля банков, что на 1,3 п. п. выше показателя годичной давности.
Особенно остро ситуация проявляется в сегменте необеспеченных потребительских кредитов: доля просроченных обязательств там поднялась до 13% с 9% за год, тогда как в ипотечном секторе проблемные долги остаются относительно низкими — на уровне 1,7%, однако и здесь наблюдается рост.
Центральный банк связывает рост просрочек с массовым кредитованием в 2023—2024 годах, когда банки активно выдавали займы заёмщикам с низким или отсутствующим кредитным рейтингом, не имея достаточных данных для адекватной оценки рисков.
В ипотечном сегменте ускоренный рост просрочек связан с всплеском спроса на льготные программы, которые привлекли многих заёмщиков с ограниченной платежеспособностью. Эксперты отмечают, что основной драйвер проблемы — замедление реальных доходов населения на фоне устойчивой инфляции, что делает обслуживание долгов всё более тяжёлым бременем.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рост просроченной задолженности — это не просто статистический показатель, а ранний индикатор ухудшения финансового состояния домохозяйств. НАПКА добавляет, что каждый новый кредит, взятый при среднем уровне дохода, повышает вероятность банкротства семьи на 20−25%.
В «Эксперт РА» отмечают, что хронические просрочки создают порочный круг: растёт стоимость кредитного риска, банки ужесточают требования к заёмщикам, сокращают объёмы выдачи и замедляют снижение ставок, даже когда макроэкономическая ситуация позволяет. Это, в свою очередь, ограничивает доступ граждан к новым кредитам и тормозит восстановление кредитной активности, создавая дополнительное давление на экономику и семейные бюджеты.