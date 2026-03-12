Ричмонд
В ГД рассказали, как можно сэкономить на ЖКХ в отпуске

Это можно сделать во время отпуска или командировки, рассказал член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Собственники жилья могут сэкономить на оплате некоторых услуг ЖКХ во время отпуска или командировки, причем не только по счетчикам. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»).

«Во время отпуска или длительного отсутствия можно немного сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, но полностью избавиться от платежей не получится, — сказал депутат. — Экономия возможна прежде всего по тем услугам, где учитывается фактическое потребление».

По его словам, если в квартире установлены счетчики воды, электроэнергии или газа, при отсутствии расхода начисления автоматически уменьшаются.

Перерасчет по нормативу.

«Если же начисления идут по нормативу, можно оформить перерасчет на период временного отсутствия. Он возможен, если человек отсутствует в квартире более пяти полных календарных дней подряд», — сказал Якубовский. Как правило, речь идет о снижении платы за водоснабжение. При этом важно учитывать, что общий порядок перерасчета применяется в основном к помещениям без счетчиков и при наличии акта о невозможности их установки, в ином случае управляющая компания вправе отказать в перерасчете, пояснил депутат.

Перерасчет начислений за вывоз мусора, продолжил он, зависит от региональной модели. «Если тариф установлен по числу проживающих, перерасчет обычно применяется без проблем. Если же расчет ведется по площади квартиры, добиться его бывает сложнее, поскольку порядок начислений устанавливается на уровне региона», — сказал Якубовский.

Член комитета подчеркнул, что «даже если жилье пустует, собственник продолжает платить за содержание жилья, взнос на капитальный ремонт, отопление и общедомовые расходы», и перерасчет по этим показателям получить нельзя.

