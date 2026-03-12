Хабаровский край планирует перезагрузку портов и флота на Амуре к 2030 году

В Хабаровском крае проект программы развития судоходства в Амурском бассейне до 2030 года направили на согласование в Министерство транспорта России, — сообщил вице-губернатор региона Олег Игнатов.
По его словам, документ подготовила региональная команда правительства края. Сейчас проект находится на рассмотрении федерального ведомства, и регион рассчитывает, что он получит статус федеральной программы.
«Наша региональная команда разработала проект программы развития судоходства на реке Амур до 2030 года. Она сейчас находится в Минтрансе России. И очень важно, чтобы эта программа получила статус федеральной программы», — отметил Олег Игнатов на XI Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».
В программу включены 22 мероприятия, направленные на модернизацию портовой инфраструктуры. Речь идёт о реконструкции причалов, развитии береговых объектов, обновлении речного флота и соблюдении экологических требований.
При этом проект затрагивает не только Хабаровский край. По словам Игнатова, документ уже согласован с тремя соседними регионами, которые также входят в Амурский бассейн.
Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщал, что программу развития судоходства на Амуре планируется принять в регионе в 2026 году.