Хабаровский край планирует перезагрузку портов и флота на Амуре к 2030 году

«Наша региональная команда разработала проект программы развития судоходства на реке Амур до 2030 года. Она сейчас находится в Минтрансе России. И очень важно, чтобы эта программа получила статус федеральной программы», — отметил Олег Игнатов на XI Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».