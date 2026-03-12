NYT: Пентагон сообщил Конгрессу о расходах на операцию против Ирана

По данным издания, на закрытом брифинге для законодателей 10 марта представители Пентагона сообщили, что указанная сумма отражает лишь предварительные оценки расходов за первую неделю операции. При этом в расчет не включены многие сопутствующие траты, в том числе переброска военной техники и личного состава перед началом ударов.