NYT: Пентагон сообщил Конгрессу о расходах на операцию против Ирана

По данным издания, на закрытом брифинге для законодателей 10 марта представители Пентагона сообщили, что указанная сумма отражает лишь предварительные оценки расходов за первую неделю операции. При этом в расчет не включены многие сопутствующие траты, в том числе переброска военной техники и личного состава перед началом ударов.
Из-за этого законодатели ожидают, что общие затраты на операцию значительно увеличатся по мере того, как Пентагон продолжает подсчет всех расходов. В публикации отмечается, что приведенные цифры отражают лишь часть расходов и не дают полной картины финансового бремени, связанного с военными действиями.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Соединенные Штаты скрывают свои реальные потери в конфликте с Ираном, но проскальзывающие сведения говорят о том, что они уже больше, чем страна понесла во время «двенадцатидневной войны».