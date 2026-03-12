Ричмонд
NYT: Пентагон сообщил Конгрессу о расходах на операцию против Ирана

Пентагон уведомил Конгресс, что США за первые шесть дней израсходовали не менее $11,3 млрд на проведение операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США проинформировала Конгресс о том, что затраты на военную операцию против Ирана за первые шесть дней превысили 11,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По данным издания, на закрытом брифинге для законодателей 10 марта представители Пентагона сообщили, что указанная сумма отражает лишь предварительные оценки расходов за первую неделю операции. При этом в расчет не включены многие сопутствующие траты, в том числе переброска военной техники и личного состава перед началом ударов.

Из-за этого законодатели ожидают, что общие затраты на операцию значительно увеличатся по мере того, как Пентагон продолжает подсчет всех расходов. В публикации отмечается, что приведенные цифры отражают лишь часть расходов и не дают полной картины финансового бремени, связанного с военными действиями.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Соединенные Штаты скрывают свои реальные потери в конфликте с Ираном, но проскальзывающие сведения говорят о том, что они уже больше, чем страна понесла во время «двенадцатидневной войны».

