Что будет с ключевой ставкой 20 марта, рассказал эксперт

Такой прогноз привёл доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с «Российской газетой», передает ИА DEITA.RU.
По его словам, это может стать седьмым подряд снижением ставки в марте 2026 года, окончательный размер корректировки будет объявлен в день заседания.
Основанием для шага служит устойчивое замедление инфляции: по данным Росстата, за неделю с 25 февраля по 2 марта она составила всего 0,08% против 0,19% неделей ранее, а годовой показатель снизился до 5,72% с 5,8%.
Также Банк России сообщил о снижении медианного ожидания инфляции населением — с 13,7% до 13,1% в феврале.
На фоне этого наблюдается ослабление кредитного спроса: в феврале банки оформили 66,3 тысячи ипотечных договоров на сумму 290,3 млрд рублей — это на 31% меньше по объёму и на 20% по количеству по сравнению с январём.
При этом средний размер ссуды упал до 4,38 млн рублей — впервые с августа 2025 года.
Напомним, на предыдущем заседании, в феврале, ключевая ставка была снижена до 15,5% годовых — это шестое снижение подряд.