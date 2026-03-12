У россиян будут проверять лимит карт: когда банки начнут вести учет

Единый реестр банковских карт, который планируется запустить в 2027 году, будет предназначен для учета общего количества карт, открытых на одного человека в разных банках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Банк России.
В ЦБ отметили, что банки с помощью системы будут проверять, не превышает ли клиент допустимое количество карт. На основании этой информации они смогут принимать решение о выпуске новой карты или отказе в ее выдаче.
Как уточнили в регуляторе, информация, являющаяся банковской тайной, останется защищенной. Банки не смогут узнать, сколько карт у гражданина открыто в других финансовых учреждениях и какие именно.
Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме предложили создать на «Госуслугах» отдельное окно для подачи заявлений о разблокировке счетов и банковских карт. Инициативу поддержало Министерство цифрового развития. В Госдуме пояснили, что такая мера направлена на «упрощение идентификации граждан».