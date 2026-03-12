В Омске начались рейды по выявлению вывесок на иностранных языках

Первые рейды по выявлению вывесок на иностранном языке провели в Омске. Этим занимаются активисты КТОСов. Цель мероприятий — обеспечить единый облик городской среды. Об этом сообщается в группе комитетов общественного самоуправления во ВКонтакте. vk.com/wall-69224866_85477 В рамках рейдов выявлены факты размещения вывесок, не соответствующих правилам благоустройства. Активисты говорят с собственниками и просят устранить несоответствия с законом и правилами.