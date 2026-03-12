В Новосибирске изъяли компании академика РАН за 9 млрд ₽

Прокуратура Новосибирской области добилась через суд изъятия в доход государства компаний, связанных с крупнейшим производителем углеродных нанотрубок.
Проверка показала, что академик РАН, работая в Институте теплофизики СО РАН, присвоил технологию института по синтезу одностенных углеродных нанотрубок. Для получения и легализации незаконного дохода, превышающего 9 млрд рублей, он создал и использовал группу компаний.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с академика и связанных с ним организаций в пользу государства неосновательного обогащения свыше 9,3 млрд рублей и изъятии 100% долей этих компаний.
Советский районный суд Новосибирска удовлетворил требования прокурора в полном объёме, а решение суда было немедленно приведено в исполнение.