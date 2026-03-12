США выделят 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса для стабилизации рынка

Министр энергетики США Крис Райт сообщил о решении правительства страны выделить 172 миллиона баррелей нефти из стратегического запаса. Это решение стало частью совместных усилий стран-участниц Международного энергетического агентства (МЭА), которые согласились поставить на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти для стабилизации цен.
«Президент Трамп уполномочил министерство энергетики высвободить 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва», — указано в сообщении Минэнерго США в соцсети Х. Поставки начнутся на следующей неделе и продлятся около 120 дней.
Министр Райт добавил, что в течение следующего года планируется закупить около 200 миллионов баррелей нефти, что на 20% превышает объем высвобождения. Это решение стало ответом на недавний рост цен на нефть, вызванный эскалацией конфликта между США, Израилем и Ираном. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки нефти и сжиженного природного газа, что затрудняет поставки из стран Персидского залива и может затронуть до 20% мировых поставок.
Ситуация на мировом рынке нефти остается напряженной, и действия США направлены на минимизацию последствий для экономики страны и глобальных цен на энергоресурсы. Высвобождение запасов из стратегического резерва является частью более широкой стратегии по обеспечению стабильности на рынке в условиях растущих геополитических рисков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть пойдут вниз, несмотря на военную операцию в Иране.