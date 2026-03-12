США выделят 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса для стабилизации рынка

Министр Райт добавил, что в течение следующего года планируется закупить около 200 миллионов баррелей нефти, что на 20% превышает объем высвобождения. Это решение стало ответом на недавний рост цен на нефть, вызванный эскалацией конфликта между США, Израилем и Ираном. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки нефти и сжиженного природного газа, что затрудняет поставки из стран Персидского залива и может затронуть до 20% мировых поставок.