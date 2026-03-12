«Авито»: автомобилисты РФ потратили на запчасти в среднем 23 тыс. рублей

«В среднем за последний год россияне потратили на запчасти 23,1 тыс. рублей. Примечательно, что женщины называли суммы в среднем на 10% больше. При этом 27% уложились в 10 тыс. рублей, еще 22% — в 20 тыс. рублей. 17% потратили от 20 тыс. до 30 тыс.рублей, 14% — от 30 тыс. до 50 0тыс. рублей, а 10% — больше этих сумм», — сказано в исследовании.