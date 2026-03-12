«Авито»: автомобилисты РФ потратили на запчасти в среднем 23 тыс. рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские автомобилисты потратили в среднем 23 тыс. рублей на покупку запчастей в 2025 году. Об этом говорится в исследовании «Авито», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
«В среднем за последний год россияне потратили на запчасти 23,1 тыс. рублей. Примечательно, что женщины называли суммы в среднем на 10% больше. При этом 27% уложились в 10 тыс. рублей, еще 22% — в 20 тыс. рублей. 17% потратили от 20 тыс. до 30 тыс.рублей, 14% — от 30 тыс. до 50 0тыс. рублей, а 10% — больше этих сумм», — сказано в исследовании.
Основным каналом покупки запчастей каждый пятый россиянин (20%) назвал онлайн-площадки и платформы объявлений. Главными преимуществами такого способа пользователи считают более выгодные цены (47%), широкий выбор в одном месте (45%) и возможность сравнивать предложения (42%).
При выборе площадки большинство (65%) ориентируются на качество товара. Почти для половины (48%) важна гарантия. Также 46% обращают внимание на акции, 34% — на репутацию площадки.
При выборе конкретной запчасти покупатели смотрят на цену (61%), наличие гарантии и возможность возврата (40%), отзывы (34%) и скорость доставки (31%).