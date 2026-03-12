Ричмонд
В Новосибирске в доход государства изъяли предприятия по производству нанотрубок

С учёного, присвоившего технологию института теплофизики, взыскано 9,3 млрд рублей.

Источник: НДН.ИНФО

Советский районный суд Новосибирска обязал учёного Михаила Предтеченского и три компании, занимающиеся производством углеродных нанотрубок, вернуть в государственную казну 9,3 миллиарда рублей.

Проверка прокуратуры Новосибирской области выявила, что академик РАН, работающий в Институте теплофизики СО РАН, незаконно присвоил технологию института по производству одностенных углеродных нанотрубок. Для легализации и извлечения незаконного дохода он создал и использовал группу компаний.

В решении суда указано: «взыскать с ответчиков солидарно в доход Российской Федерации, представляемой Министерством науки и высшего образования, неосновательное обогащение в размере 9,3 миллиарда рублей».

Иск в суд был подан прокуратурой региона к Михаилу Предтеченскому, ООО «Универсальные добавки», ООО «Плазмокатализ» и иностранному юридическому лицу Long Life Technologies S.A., требуя вернуть незаконно полученное имущество.

Суд также постановил изъять в доход государства 100% долей ООО «Универсальные добавки», принадлежащих ООО «Плазмокатализ», 99,9763% долей ООО «Плазмокатализ», принадлежащих Long Life Technologies S.A., и 0,0237% долей ООО «Универсальные добавки» в уставном капитале ООО «Плазмокатализ». Также суд взыскал с ответчиков солидарно госпошлину в размере 900 тысяч рублей.

Татьяна Картавых