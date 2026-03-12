В Новосибирске в доход государства изъяли предприятия по производству нанотрубок

Проверка прокуратуры Новосибирской области выявила, что академик РАН, работающий в Институте теплофизики СО РАН, незаконно присвоил технологию института по производству одностенных углеродных нанотрубок. Для легализации и извлечения незаконного дохода он создал и использовал группу компаний.