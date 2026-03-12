В Омске планируют построить пешеходный мост через Омь к 2029 году

По информации «СуперОмска», региональный Минтранс планирует масштабную реконструкцию улицы Лермонтова, включая устройство пешеходного моста через Омь. Речь идет о 0,35 км участка в районе речного вокзала, где сливаются реки Омь и Иртыш.
Проект оценивается в 2,23 миллиарда рублей, а завершение работ планируется к 2029 году. Известно, что подготовительные мероприятия уже активно ведутся: недавно здесь были замечены геодезисты, которые проводили замеры на участке.
Кроме того, возможно, что реконструируемый участок станет важной частью нового связующего звена между Иртышской набережной и реконструируемой набережной Тухачевского, где работы уже начались. В перспективе обновление ожидает и Омскую крепость.