В России утвердили ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

Так, парикмахерские услуги для детей включают уход за волосами (стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания), уход за кожей кистей и стоп, ногтями, при этом маникюр и педикюр должен быть без режущих процедур. Кроме того, допускаются временные переводные татуировки, наклейки или рисунки красками, а также прокол мочек ушей и СПА-программы. При этом услуги для детей от одного года до 10 лет следует всегда осуществлять в присутствии родителя или законного представителя.