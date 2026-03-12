В России утвердили ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на парикмахерские услуги для детей, требования которого вступят в силу с 1 декабря 2026 года, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что стандарт распространяется на услуги парикмахерских для детей в возрасте от одного года до 14 лет, оказываемые юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, а также физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим в парикмахерских и салонах красоты в соответствии с договором об оказании услуг. Стандарт устанавливает требования к качеству и безопасности услуг, классификацию услуг, а также общие технические условия их предоставления.
Так, парикмахерские услуги для детей включают уход за волосами (стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания), уход за кожей кистей и стоп, ногтями, при этом маникюр и педикюр должен быть без режущих процедур. Кроме того, допускаются временные переводные татуировки, наклейки или рисунки красками, а также прокол мочек ушей и СПА-программы. При этом услуги для детей от одного года до 10 лет следует всегда осуществлять в присутствии родителя или законного представителя.
Также организации, оказывающие парикмахерские услуги для детей, могут организовывать и проводить детские праздники и мастер-классы.
Кроме того, согласно стандарту, в парикмахерских для детей должно быть место коляски, велосипеда или самоката, а также кулер для воды. При оформлении может быть использована мебель в виде героев мультфильмов и экраны для демонстрации видеоигр и мультфильмов.
При этом в парикмахерской для детей не допускается проведение химических выпрямлений, завивок, кератиновых и аналогичных процедур, постоянных окрашиваний и осветлений, косметического татуажа, пирсинга, перманентного макияжа, а также медицинских и косметологически процедур.