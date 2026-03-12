В элитном районе Алматы намерены снести дома

Разработку проекта должны завершить до лета следующего года, а саму дорогу построить к 2029-му. Известно, что будущая магистраль пройдет через один из престижных районов Алматы. Эксперты по недвижимости говорят, стоимость одного квадратного метра там начинается от 800 тыс. тенге.