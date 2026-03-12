В элитном районе Алматы намерены снести дома

По информации «КТК», на их месте хотят построить дорогу. Акимат планирует соединить улицу Сатпаева с Восточной объездной автодорогой, а для этого властям придется выкупать земли.
«Появляется дополнительный выезд на Восточную объездную автомобильную дорогу. Тем самым разгрузятся пр. Аль-Фараби и ул. Толе би. В данном проекте будет предусмотрена пробивка, пешеходные дорожки обязательно и полностью благоустройство с велодорожкой, со всеми удобствами», — рассказал руководитель отдела Управления развития дорожной инфраструктуры города Алматы Данияр Надырханов.
Акимат уже объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации. Из бюджета выделили 359 млн. Специалистам предстоит определить точную протяженность дороги, предусмотреть транспортную развязку и вынос инженерных сетей. Также проектировщики должны установить, какие земельные участки попадут в зону строительства. Только после этого станет ясно, сколько объектов придется выкупать.
Разработку проекта должны завершить до лета следующего года, а саму дорогу построить к 2029-му. Известно, что будущая магистраль пройдет через один из престижных районов Алматы. Эксперты по недвижимости говорят, стоимость одного квадратного метра там начинается от 800 тыс. тенге.
