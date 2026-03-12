Риск для жизни и кошелька: штраф за выезд на закрытые трассы в непогоду грозит казахстанцам

Если нарушение повторится в течение 12 месяцев после первого случая, то это приведет к аресту на срок от 15 до 20 суток. Если нарушитель окажется лицом, к которому нельзя применять административный арест, сумма штрафа может вырасти до 50 МРП (216 250 тенге в текущем году). Такое наказание грозит беременным женщинам, женщинам и мужчинам, имеющим детей до 14 лет, несовершеннолетним гражданам, лицам с инвалидностью I и II групп, а также женщинам и мужчинам старше 58 и 63 лет соответственно.