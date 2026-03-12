Риск для жизни и кошелька: штраф за выезд на закрытые трассы в непогоду грозит казахстанцам

Сложные погодные условия охватили некоторые регионы Казахстана в начале марта. Сильная метель приводит к гололеду и низкой видимости, создавая риски на дорогах страны. Несмотря на то, что с 12 числа обещают потепление, угроза резкого ухудшения погоды может сохраняться.
Казахстанцам обычно заранее сообщается о перекрытии тех или иных дорог. Перед выездом на трассы следует проверять на сайте АО «НК “КазАвтоЖол”» актуальную информацию. Участки могут быть закрыты из-за погодных условий или ограничены по максимальной скорости движения. Например, до 80 км/ч вместо 110 км/ч.
Соблюдение этих требований крайне важно для обеспечения безопасности казахстанцев. Затор на трассе в метель создает риски для их жизни и здоровья. За нарушение запрета на выезд грозят реальные штрафы.
Согласно подпункту 5 пункта 7 Правил прекращения или временного ограничения движения транспортных средств, выехавшим на официально закрытые трассы казахстанцам грозит наказание по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП). Штраф может составить 30 МРП (129 750 тенге в 2026 году) или арест до 15 суток.
Если нарушение повторится в течение 12 месяцев после первого случая, то это приведет к аресту на срок от 15 до 20 суток. Если нарушитель окажется лицом, к которому нельзя применять административный арест, сумма штрафа может вырасти до 50 МРП (216 250 тенге в текущем году). Такое наказание грозит беременным женщинам, женщинам и мужчинам, имеющим детей до 14 лет, несовершеннолетним гражданам, лицам с инвалидностью I и II групп, а также женщинам и мужчинам старше 58 и 63 лет соответственно.
Перед выездом на междугородние трассы казахстанцам следует проверить наличие ограничений из-за погодных условий. Это поможет избежать штрафов и серьезных рисков для жизни и здоровья.