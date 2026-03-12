Центробанк создаст реестр банковских карт россиян к 2027 год

Банк России создаст единый реестр банковских карт, который позволит учитывать общее количество карт, оформленных на одного человека в разных банках. Запуск системы запланирован на 2027 год, сообщили 12 марта «Известиям» в пресс-службе регулятора.
В Центробанке пояснили, что новая система будет доступна кредитным организациям. Банки смогут проверить, превышает ли клиент установленное количество банковских карт, после чего принять решение о выпуске новой карты или отказе в ее оформлении.
При этом в регуляторе подчеркнули, что банковская тайна сохраняется. Данные о конкретных счетах и операциях клиентов не будут раскрыты другим кредитным организациям.
Как уточнили в ЦБ, банк не сможет увидеть в системе, сколько именно карт открыто у клиента в других финансовых организациях и в каких именно банках они оформлены.
