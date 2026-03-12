Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске магазины в ТЦ закрываются, арендаторы уходят

Эксперты отмечают, что это отражает переход потребителей к омниканальному формату покупок, когда онлайн и офлайн объединяются в единую систему.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске в марте 2026 года наблюдается рост числа вакантных помещений в торговых центрах, особенно в районных ТЦ. Закрываются магазины одежды, обуви и товаров для дома, а свободные площади остаются пустыми по три-четыре месяца. Об этом сообщает infopro54.ru.

В крупных ТРЦ ушедшие арендаторы заменяются фитнес-центрами и развлекательными сервисами, тогда как районным ТЦ сложнее найти подходящих арендаторов из-за ограниченной площади. Эксперты отмечают, что это отражает переход потребителей к омниканальному формату покупок, когда онлайн и офлайн объединяются в единую систему.

По данным CORE.XP, по итогам IV квартала 2025 года средняя доля вакантных площадей в российских ТЦ составляла 5,3%, при этом ситуация сильно отличается между регионами и столицей.