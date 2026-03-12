В Новосибирске магазины в ТЦ закрываются, арендаторы уходят

В Новосибирске в марте 2026 года наблюдается рост числа вакантных помещений в торговых центрах, особенно в районных ТЦ. Закрываются магазины одежды, обуви и товаров для дома, а свободные площади остаются пустыми по три-четыре месяца. Об этом сообщает infopro54.ru.