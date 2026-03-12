ЕЭК: правила техрегулирования для косметической продукции

Изменения были приняты решением Совета ЕЭК 12 сентября 2025 года № 74 и вступят в силу 28 октября 2026 года.
Как будут действовать ранее выданные документы.
Согласно принятому решению, декларации о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям технического регламента, а также свидетельства о государственной регистрации, оформленные до вступления изменений в силу, сохранят свою юридическую силу до окончания срока их действия.
В течение этого периода производители смогут продолжать выпускать продукцию в обращение на рынке Евразийского экономического союза.
При этом обращение такой продукции будет разрешено на протяжении всего срока её годности.
Переходные положения.
Отдельно отмечается, что новые переходные положения не распространяются на ранее выданные бессрочные свидетельства о государственной регистрации.
Вопрос их действия уже был урегулирован в рамках решения Коллегии ЕЭК от 4 марта 2025 года, которое касалось предыдущих изменений в технический регламент, принятых Советом Комиссии 29 ноября 2024 года.
Когда вступит в силу решение.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии вступит в силу через 30 календарных дней после официального опубликования.
При этом оно начнет действовать не ранее даты вступления в силу решения Совета ЕЭК от 12 сентября 2025 года № 74.
Эксперты отмечают, что переходный период позволит производителям и импортерам парфюмерно-косметической продукции плавно адаптироваться к новым требованиям технического регулирования.