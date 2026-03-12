Ричмонд
Сибирь получит больше субсидируемых рейсов: что известно

НОВОСИБИРСК, 12 марта, ФедералПресс. Межрегиональную маршрутную сеть в Сибири продолжат развивать — в 2026 году число субсидируемых рейсов вырастет. Об этом сообщил полпред президента в СФО Анатолий Серышев.

Источник: Freepik

«Развитие авиасообщения в регионах Сибири является одним из главных факторов повышения качества жизни жителей. К имеющимся авиамаршрутам добавят еще 22 субсидируемых направления», — приводит его слова пресс-служба полпредства.

Серышев отметил, что в 2025 году субсидируемыми авиаперевозками воспользовались более 1,6 млн человек — рейсы выполнялись по 133 направлениям за счет федерального бюджета. Еще около 180 тыс. пассажиров перевезли благодаря региональным субсидиям.

Самый заметный рост пассажиропотока среди сибирских аэропортов показал Горно-Алтайск — плюс 17,6% к предыдущему году. Абсолютным лидером по объему перевозок остался новосибирский аэропорт Толмачево с показателем почти 9,7 млн человек.

Продолжится и обновление авиапарка. Как сообщил полпред, три из шести новых самолетов, внесенных в прошлом году в госреестр, разработаны в Новосибирске — в Институте авиации им. Чаплыгина.

Ранее «ФедералПресс» писал, что поломка Boeing в Пхукете парализовала рейсы в Новосибирск и другие города России.