Директор свердловского управления капстроительства покинул пост

Директор свердловского управления капитального строительства Михаил Ладейщиков покинул пост. Как рассказал РБК Екатеринбург источник, это произошло в начале марта 2026 года. Кто займет пост главы управления, пока неизвестно. Сам Михаил Ладейщиков подтвердил РБК Екатеринбург свой уход из ведомства, сообщив, что решил сменить место работы.
Должность директора свердловского управления капстроительства он занимал с июня 2023 года. За время своего руководства Михаил Ладейщиков курировал строительство социальных объектов на территории региона.
До перехода в управление капстроительства, с 2016 по 2023 год, занимал пост замглавы екатеринбургского департамента образования. Еще раньше — с 2011 года — работал в комитете по строительству администрации города.