Самые дорогие апартаменты в Москве продаются за 4,3 млрд рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Стоимость самых дорогих апартаментов на первичном рынке в Москве составляет 4,3 млрд рублей, сообщили ТАСС аналитики компании «Калинка экосистем».
Самые дорогие апартаменты по средневзвешенной цене в Москве продаются на Пречистенской набережной, стоимость объекта площадью 538 кв. м составляет 4,3 млрд рублей. Стоимость квадратного метра — 8 млн рублей. В апартаментах потолки в 3,5 метра, разделение на приватные и гостевые зоны.
На втором месте апартаменты с террасами в Хамовниках площадью 501 кв. м и стоимостью 2,25 млрд рублей. Недалеко от клубного дома с апартаментами находится храм Христа Спасителя, а также Москва-река. Апартаменты сдаются без отделки.
Замыкает топ-3 апартаменты с отделкой в Тверском районе Москвы за 1,5 млрд рублей. В апартаментах есть выход на террасу, парадное лобби с отделкой из натурального камня и лифтовая зона.
Средняя стоимость апартаментов в Москве составила 1,67 млн рублей по итогам 2025 года, уточнили ТАСС аналитики. По сравнению с 2024 годом прирост в цене составил 1,7%.