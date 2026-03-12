Эксперт Кржановский рассказал, чем поможет запуск ГИС в ЖКХ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Запуск федеральной государственной информационной системы (ГИС) «Управление коммунальной инфраструктурой» в управление ЖКХ позволит повысить прозрачность и качество управления в отрасли. Для достижения эффекта необходимы комплексные меры, сообщил ТАСС директор по взаимодействию с органами власти ГК «Росводоканал» Сергей Кржановский.
Среди поручений, которые председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал по итогам стратегической сессии, на которой обсуждали ход реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, — разработка федеральной ГИС «Управление коммунальной инфраструктурой». Она будет синхронизирована с ФГИС «Тариф» и станет основой для создания единого цифрового контура ЖКХ.
«Создание федеральной ГИС “Управление коммунальной инфраструктурой” станет важным инструментом для повышения прозрачности и качества управления отраслью. При этом сама по себе цифровизация не приведет к существенному снижению тарифов на коммунальные услуги. Практика эксплуатации коммунальной инфраструктуры показывает, что тарифы прежде всего зависят от состояния сетей и объема инвестиций в их модернизацию. Поэтому для снижения расходов населения цифровые решения должны сопровождаться комплексными мерами — модернизацией инфраструктуры, повышением энергоэффективности и повышением эффективности бюджетных расходов», — сказал Кржановский, отвечая на вопрос ТАСС.
В рамках ГИС возможно лишь улучшение контроля над качеством предоставляемых услуг и повышение информированности потребителей о тарифообразовании, отметил эксперт.
По его словам, за последнее десятилетие отрасль ЖКХ значительно продвинулась вперед в плане цифровизации, но говорить о полномасштабной трансформации пока преждевременно. Среди позитивных изменений — широкое внедрение цифровых платформ взаимодействия жителей с управляющими компаниями (УК), автоматизация процессов начисления платежей и контроля качества услуг, а также переход на интеллектуальные системы учета ресурсов. Однако во многих регионах России процесс цифровизации идет медленно из-за недостатка финансирования, устаревшей инфраструктуры и низкой квалификации персонала.
«Важнейшим фактором успеха является интеграция современных технологий управления данными, аналитики больших объемов информации и использование облачных решений, позволяющих повысить прозрачность и эффективность всей цепочки предоставления коммунальных услуг населению. Хотя цифровые технологии активно внедряются в сферу ЖКХ, впереди еще много работы по созданию единой экосистемы, объединяющей потребителей, поставщиков и регуляторов, что позволит вывести качество обслуживания на принципиально новый уровень», — добавил он.
О компании.
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 8,4 млн жителей в Армавире, Архангельске, Барнауле, Воронеже, Комсомольске-на-Амуре, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменской области, Южно-Сахалинске. Компания эксплуатирует 28,9 тыс. км водопроводных и канализационных сетей, на ее долю приходится 34,5% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. С 2020 года «Росводоканал» — стратегический партнер ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России. Компания следует международным принципам ESG.