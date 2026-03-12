Эксперт Кржановский рассказал, чем поможет запуск ГИС в ЖКХ

«Создание федеральной ГИС “Управление коммунальной инфраструктурой” станет важным инструментом для повышения прозрачности и качества управления отраслью. При этом сама по себе цифровизация не приведет к существенному снижению тарифов на коммунальные услуги. Практика эксплуатации коммунальной инфраструктуры показывает, что тарифы прежде всего зависят от состояния сетей и объема инвестиций в их модернизацию. Поэтому для снижения расходов населения цифровые решения должны сопровождаться комплексными мерами — модернизацией инфраструктуры, повышением энергоэффективности и повышением эффективности бюджетных расходов», — сказал Кржановский, отвечая на вопрос ТАСС.