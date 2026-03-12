«Русский стандарт»: россияне чаще оплачивают автоштрафы весной и в начале лета

В целом в 2025 году средний размер оплаченного штрафа за нарушение правил дорожного движения, по данным «Русского стандарта», составил 1 223 рублей. При этом чаще всего среди оплат квитанций за штрафы встречалась сумма в размере 600 рублей. В общем количестве таких операций по картам банка в 2025 году их доля составила 42%. На втором месте сумма в 800 рублей с долей в 14%, на третьем — 700 рублей с долей в 12%.