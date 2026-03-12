«Русский стандарт»: россияне чаще оплачивают автоштрафы весной и в начале лета

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Наибольшая доля оплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения приходится на весну и начало лета, выяснили аналитики банка «Русский стандарт».
«С приходом весны число платежей за нарушение ПДД растет. Как оказалось, с апреля по июнь было отмечено самое большое число таких оплат по картам банка в 2025 году. При этом месяцем-лидером по числу оплаченных штрафов ГАИ в минувшем году стал май. Он традиционно ассоциируется с разгаром весеннего дачного сезона, когда оживления на российских автотрассах добавляют любители выходных за городом», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Средний чек платежа за нарушение ПДД в мае по картам банка в 2025 году составил 1 213 рублей.
На втором месте по количеству платежей по автоштрафам — июнь. «Традиционно именно на лето выпадает пик сезона автопутешествий по России, во время которого активность водителей на российских дорогах заметно повышается. Средний чек такого платежа по картам банка в июне составил 904 рублей», — уточнили в банке.
На третьем месте по числу платежей оказался апрель. «На него часто приходится старт весеннего автосезона, поскольку снег к этому времени уже растаял и на дороги возвращаются автолюбители, которые избегали зимней гололедицы», — пояснили в «Русском стандарте». В этом месяце средний чек за штраф составил в 2025 году — 1 180 рублей.
В целом в 2025 году средний размер оплаченного штрафа за нарушение правил дорожного движения, по данным «Русского стандарта», составил 1 223 рублей. При этом чаще всего среди оплат квитанций за штрафы встречалась сумма в размере 600 рублей. В общем количестве таких операций по картам банка в 2025 году их доля составила 42%. На втором месте сумма в 800 рублей с долей в 14%, на третьем — 700 рублей с долей в 12%.
«Традиционно мужчины лидируют по числу платежей за нарушение ПДД, что вполне объяснимо тем, что мужчин-автомобилистов значительно больше, чем женщин. При этом средний чек платежа за штраф ГАИ в 2025 году у женщин оказался выше, чем у мужчин — 1 184 рублей против 1 367 рублей соответственно», — отметили в банке.
В рамках исследования эксперты «Русского стандарта» изучили все операции по оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения по картам банка в 2025 году.