Средняя зарплата в Приморье выросла до 127 тысяч рублей

По данным Приморскстата, в декабре 2025 года средняя номинальная зарплата у жителей региона выросла до 127 145 рублей. Это на 34% больше, чем в ноябре. Рост по итогам года составил 7,5%, а вот до среднероссийских показателей сотрудники из Приморья не дотягивают: 139 727 рублей.