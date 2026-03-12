Средняя зарплата в Приморье выросла до 127 тысяч рублей

По данным Приморскстата, в декабре 2025 года средняя номинальная зарплата у жителей региона выросла до 127 145 рублей. Это на 34% больше, чем в ноябре. Рост по итогам года составил 7,5%, а вот до среднероссийских показателей сотрудники из Приморья не дотягивают: 139 727 рублей.
Самые высокие зарплаты в регионе у работников финансовых и страховых организаций — 258 339 рублей, пишет Vl.ru. Больше 200 тысяч в месяц также получают работники госорганов, в рыболовных компаниях в среднем платят 196 тысяч рублей.
В среднем по Дальневосточному федеральному округу средняя зарплата составляет 152 тысячи рублей. Самые высокие доходы на Чукотке (281 тысяча) и на Камчатке (206 тысяч). Меньше всего получают приморцы, жители ЕАО и Бурятии.
Ранее сообщалось о том, какие в Приморье были среднедушевые доходы населения по итогам 2025 года. Они сильно ниже, чем данные о средних зарплатах в регионе.