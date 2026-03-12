Ричмонд
Япония выпустит из резервов 80 млн баррелей нефти

Япония приняла решение выпустить из своих резервов 80 миллионов баррелей нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и практически полной остановки судоходства через Ормузский пролив.

Япония приняла решение выпустить из своих резервов 80 миллионов баррелей нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и практически полной остановки судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает деловая газета «Никкэй» со ссылкой на министерство экономики страны.

Указанный объём соответствует 45 дням потребления: 15 дней возьмут из коммерческих резервов, 30 — из государственных. Это пятый подобный выпуск в истории Японии. Предыдущие проводились в 1979, 1991, 2005, 2011 и 2022 годах.

Решение принято на фоне ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля, и ответных действий Тегерана. Из-за боевых действий судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из Персидского залива практически остановлено. В результате Саудовская Аравия сократила добычу на 2−2,5 млн баррелей в сутки, ОАЭ на 500−800 тыс., Кувейт примерно на 500 тыс., Ирак на 2,9 млн баррелей в сутки.

Япония на 94% зависит от импорта нефти из стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что США выделят 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса для стабилизации рынка.

