Нефть на мировых рынках вновь резко подорожала: снижение стоимости было недолгим

Стоимость нефти на мировых рынках вновь возросла. Еще 11 марта цены внезапно опустились после внезапного скачка. К настоящему моменту стоимость нефти Brent снова превысила отметку в 100 долларов на баррель. Цены менее чем за сутки поднялись на 9 процентов.