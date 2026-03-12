Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть на мировых рынках вновь резко подорожала: снижение стоимости было недолгим

Цены на нефть выросли на 9% и превысили отметку в 100 долларов за баррель.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость нефти на мировых рынках вновь возросла. Еще 11 марта цены внезапно опустились после внезапного скачка. К настоящему моменту стоимость нефти Brent снова превысила отметку в 100 долларов на баррель. Цены менее чем за сутки поднялись на 9 процентов.

Согласно текущим данным, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже составляет 100,35 доллара за баррель. Апрельский фьючерс также подорожал на более чем 9 процентов.

Американский лидер Дональд Трамп пообещал скорое падение цен на нефть. Он считает, что нынешний кризис носит временный характер. У Вашингтона уже есть план по энергоресурсам. США намерены сократить стратегические запасы нефти для снижения цен на нее, уведомил глава Белого дома. Он пояснил, что намерен «немного уменьшить» нефтяной резерв.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше