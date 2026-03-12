Нефть на мировых рынках вновь резко подорожала: снижение стоимости было недолгим

Стоимость нефти на мировых рынках вновь возросла. Еще 11 марта цены внезапно опустились после внезапного скачка. К настоящему моменту стоимость нефти Brent снова превысила отметку в 100 долларов на баррель. Цены менее чем за сутки поднялись на 9 процентов.
Согласно текущим данным, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже составляет 100,35 доллара за баррель. Апрельский фьючерс также подорожал на более чем 9 процентов.
Американский лидер Дональд Трамп пообещал скорое падение цен на нефть. Он считает, что нынешний кризис носит временный характер. У Вашингтона уже есть план по энергоресурсам. США намерены сократить стратегические запасы нефти для снижения цен на нее, уведомил глава Белого дома. Он пояснил, что намерен «немного уменьшить» нефтяной резерв.