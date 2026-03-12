Flowwow: россияне в среднем тратили по 4,45 тыс. рублей на букет к 8 Марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Средний чек на покупку цветов к 8 Марта в 2026 году почти не изменился по сравнению с 2025 годом и составил 4,453 тыс. рублей, сообщили ТАСС в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.
«Цветы 8 Марта покупали в среднем за 4 453 рубля. Средний чек почти не изменился по сравнению с прошлогодним показателем», — говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего россияне в праздник покупали тюльпаны. Так, с 6 по 8 марта было куплено почти 1,9 млн стеблей тюльпанов, а роз — 1,6 млн. Далее в рейтинге по объему продаж идут хризантемы, диантусы и альстромерии. Мимозы заняли лишь десятое место.
В то же время самый дорогой букет на 8 Марта обошелся в 199 тыс. рублей: это была корзина с 801 тюльпаном, заказанная в Москве. Среди дорогих букетов оказались также композиции из роз, пионов и ранункулюсов. Чаще всего такие подарки заказывали жительницам Москвы и Санкт-Петербурга.
При этом самый крупный заказ среди корпоративных клиентов на подарки сотрудникам превысил 1 млн рублей — эту сумму потратили на цветы. «В компании предпочли заказать цветы поштучно, а не готовые букеты, чтобы самостоятельно собрать композиции», — рассказали в Flowwow.
В торговой сети «Перекресток» наиболее популярными цветами по итогам продаж 8 Марта также оказались тюльпаны. «Торговая сеть “Перекресток” продала более 4 миллионов букетов из тюльпанов в этот день», — сообщили ТАСС в пресс-службе Х5.