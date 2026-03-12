Flowwow: россияне в среднем тратили по 4,45 тыс. рублей на букет к 8 Марта

В то же время самый дорогой букет на 8 Марта обошелся в 199 тыс. рублей: это была корзина с 801 тюльпаном, заказанная в Москве. Среди дорогих букетов оказались также композиции из роз, пионов и ранункулюсов. Чаще всего такие подарки заказывали жительницам Москвы и Санкт-Петербурга.