RUVDS начал испытания экспериментального дата-центра в Антарктиде

Генеральный директор RUVDS Никита Цаплин подчеркнул, что у организации уже имелся опыт запуска центра обработки данных (ЦОД) на Северном полюсе. «Но с Антарктидой, конечно, все было сложнее: сказывались и логистические трудности, и в целом большая масштабность проекта. Наш дата-центр предназначен как для решения научных задач, так и для доступа обычных пользователей. Рассчитываем, что локация в Антарктиде прослужит несколько месяцев, после чего оборудование будет безвозмездно передано в пользование сотрудникам станции», — сказал он.