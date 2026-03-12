RUVDS начал испытания экспериментального дата-центра в Антарктиде

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Хостинг-провайдер RUVDS приступил к испытаниям экспериментального дата-центра в Антарктиде, призванного решать научные задачи с минимальным влиянием на окружающую среду. Об этом ТАСС сообщили в организации.
«Хостинг-провайдер RUVDS совместно с Университетом морской практики и Арктического туризма и компанией “Стратонавтика” приступил к испытаниям возможностей экспериментального дата-центра, собранного в концепции минимального энергопотребления, для решения научных задач в условиях необходимости минимизации влияния на окружающую среду Антарктиды», — говорится в сообщении.
Вычислительные мощности компании запущены на станции Беллинсгаузен. «Оборудование было доставлено на станцию в два этапа: сначала — самолетом из России в Аргентинский город Ушайя, а затем — морским путем через Пролив Дрейка, одним из самых опасных маршрутов в мировом океане», — рассказали в организации.
Генеральный директор RUVDS Никита Цаплин подчеркнул, что у организации уже имелся опыт запуска центра обработки данных (ЦОД) на Северном полюсе. «Но с Антарктидой, конечно, все было сложнее: сказывались и логистические трудности, и в целом большая масштабность проекта. Наш дата-центр предназначен как для решения научных задач, так и для доступа обычных пользователей. Рассчитываем, что локация в Антарктиде прослужит несколько месяцев, после чего оборудование будет безвозмездно передано в пользование сотрудникам станции», — сказал он.
В компании уточнили, что перечень устройств, доставленных на антарктическую станцию, включал в себя защищенное серверное оборудование, подобранное в том числе и с учетом сложностей морского перехода, а также приемник сигнала с космического аппарата. Транспортировка была обеспечена при поддержке аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика».
Основатель «Стратонавтики» Денис Ефремов отметил, что маршрут был непростым, но запуск прошел успешно и в настоящее время сервер готов к работе. «Конечно, это экспериментальный некоммерческий проект, но, являясь настоящим дата-центром, служит доказательством перспектив работы серверного оборудования в самых тяжелых условиях. Уверен, этот опыт пригодится в том числе и для освоения Русского Севера», — сказал он.