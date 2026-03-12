Что делает квартиры в Алматы и Астане дорогими, рассказали в Нацбанке

Примечательно, что характеристики самого жилья в Алматы не так сильно влияют на стоимость, как в Астане. Высота потолков дает прирост на 31,2% (почти вдвое меньше, чем в столице). Кирпичные дома дают прирост на 4,7% по отношению к панельным. Монолитные дома дают прирост на 3,2%. Бывшие общежития снижают цену на 2,8%. Квартиры на первом и последнем этажах дешевле остальных на 2,5% и 4,8% соответственно. Монолитные дома дешевеют медленнее, чем в Астане — на 0,46% в год, а панельные — на 0,17% в год.