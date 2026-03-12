Что делает квартиры в Алматы и Астане дорогими, рассказали в Нацбанке

В рамках доклада о денежно-кредитной политике Национальный банк РК провел анализ факторов, влияющих на стоимость жилой недвижимости в Алматы и Астане.
Что влияет на цены в Астане
Как оказалось, на стоимость жилья в Астане в первую очередь влияет «престижность» локации. Квартира на левом берегу реки Ишим дает прирост на 11,3%. Близость к набережной увеличивает ценник на 10,4%. Близость к паркам также важна: удаленность от них более чем на 1 километр снижает стоимость на 10,5%. Соседство с ТРЦ дает прибавку к стоимости.
Помимо расположения, на ценники в Астане сильно влияют характеристики жилья. Монолитный дом дает прибавку в 11,8% по сравнению с панельными. Статус бывшего общежития снижает ценник в среднем на 13%. Высота потолков в квартире также важна: дополнительный метр дает колоссальный прирост в 59,2%. Квартиры на первом и последнем этажах дешевле остальных — на 4,8% и 6,2% соответственно. Новостройки, которые введут в эксплуатацию в 2026—2028 годах, дешевле готовых объектов на 15,7%.
Интересно, что квартиры в монолитных домах стоят дороже на старте, но обесцениваются быстрее всего — на 1,43% за год. Жилье в кирпичных домах теряет в цене лишь 0,38% в год, а в панельных — 0,23%.
Что влияет на цены в Алматы
На стоимость квартир в Алматы в первую очередь влияет географический фактор. Район, в котором расположена квартира, играет важную роль. Близость к метро также важна: если до ближайшей станции более чем 2 километра, ценник падает на 6,2%. Чем ближе к горам, тем дороже: квартиры выше улицы Аль-Фараби увеличивают ценник на 20,6%.
Примечательно, что характеристики самого жилья в Алматы не так сильно влияют на стоимость, как в Астане. Высота потолков дает прирост на 31,2% (почти вдвое меньше, чем в столице). Кирпичные дома дают прирост на 4,7% по отношению к панельным. Монолитные дома дают прирост на 3,2%. Бывшие общежития снижают цену на 2,8%. Квартиры на первом и последнем этажах дешевле остальных на 2,5% и 4,8% соответственно. Монолитные дома дешевеют медленнее, чем в Астане — на 0,46% в год, а панельные — на 0,17% в год.
Вывод
Таким образом, можно сделать вывод, что квартиры в Астане и Алматы стоят дороже благодаря статусу и удобству. В Астане престиж играет важную роль: левый берег, вид на воду и высокие потолки привлекают покупателей. В Алматы важнее география и транспорт: чем ближе к горам и метро, тем дороже.
В Нацбанке отмечают, что именно на эти два города приходится 38,6% всех жилищных инвестиций страны, что свидетельствует об их структурной значимости в данном секторе.